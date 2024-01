Carabao Cup, il pronostico di Middlesbrough-Chelsea

Chelsea favorito ma...

I padroni di casa sono reduci dall’eliminazione dalla FA Cup contro l’Aston Villa di Zaniolo (occhio però, il gol risolutore è arrivato solo nei minuti finali) mentre il Chelsea ha calato il poker, nella ripresa, contro una formazione di livello inferiore come il Preston.

Le quote sorridono ai Blues che però nelle ultime 7 trasferte (zero clean sheet) hanno incassato ben 14 reti. Il Middlesbrough nel suo stadio si giocherà il tutto per tutto o quasi, in sede di pronostico si può optare sia per il Goal che per l’Over 2,5. Su Cplay almeno una rete per parte vale 1.65, premio di poco superiore rispetto all'1.60 previsto da Better e GoldBet.