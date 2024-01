Pronostico Burnley-Luton, chi vince? Le quote dicono...

Vince il Burnley? Le quote...

Il Burnley è penultimo con 11 punti in 20 giornate, Luton terz’ultimo 4 lunghezze più su. Rendimento a dir poco deficitario per i Clarets al Turf Moor: un solo successo, contro lo Sheffield Utd (ultimo), poi nove sconfitte. Così non si va da nessuna parte, se non in Championship.

Il Luton di recente ha pescato dal mazzo un paio di jolly, battendo fuori casa lo Sheffield (nulla di trascendentale) e soprattutto il Newcastle in casa (1-0). All’andata, però, fu il Burnley a portarsi a casa i tre punti dopo un finale convulso: 2-1 al 90’. Curiosamente, il Burnley mostra di gradire la somma gol 2 mentre il Luton in trasferta non ha ancora mai chiuso un incontro con due reti esatte.

Cosa dicono le quote? Burnley favorito a 1.97 su Cplay, su Bwin l'1 si gioca a 1.95 e su Planetwin a 1.94. La sensazione è che si possa fare centro optando per la combo 1X+Under 3,5 a 1.67. La 1X+Multigol 1-3 fa salire il moltiplicatore a 1.85.