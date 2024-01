Pronostici Australian Open, gli italiani puntano su Sinner: i bookie...

Tutti pazzi per Sinner. L'impresa di Jannik in Coppa Davis fa salire l'hype intorno al tennista altoatesino, pronto a giocarsi le sue chances di portare a casa il primo Slam della sua carriera. Dove può arrivare Sinner agli Australian Open? Ecco cosa ne pensano le quote... e non solo.

Australian Open, i favoriti dei bookie

Il superlativo finale di 2023 di Sinner fa sì che ci sia ottimismo sulle sue possibilità di battere i più forti del ranking, Djokovic e Alcaraz. Gli unici due che, stando alle quote stilate dai bookmaker, partono davanti a Sinner nella griglia dei favoriti. Il trionfo del serbo paga due volte la posta, a seguire c'è lo spagnolo offerto a 3.50.

Poi è la volta del nostro Sinner, paga 6 l'ipotesi che l'azzurro riesca a vincere gli Australian Open festeggiando così il suo primo Slam in carriera. Dietro di lui il russo Medvedev, in lavagna a 7.50.

Nei pronostici degli italiani vola Sinner mentre Djokovic...

E gli italiani, chi hanno incoronato vincitore degli Australian Open? Dalle preferenze raccolte da alcuni operatori di scommesse assurge al ruolo di protagonista assoluto Jannik Sinner, scelto da quasi un italiano su due: il 48 per cento ha puntato sul trionfo dell'altoatesino sul cemento australiano.

E gli altri? Grandi consensi anche per Djokovic, si potrebbe pensare: il contrario, il serbo è clamorosamente snobbato dal popolo azzurro. Solo il 3 per cento crede nel trionfo del dieci volte campione dello Slam "Down under": difficile che dietro questo responso così netto ci siano motivazioni squisitamente "tecniche", fatto sta che così hanno sentenziato gli italiani.

A completare la panoramica sul gradimento espresso nei confronti dei "Magnifici tre" è da segnalare un buon 36 per cento di consensi per il trionfo di Alcaraz. Il fenomeno di Murcia punta al terzo Slam in un torneo che lo scorso anno ha dovuto saltare causa infortunio.