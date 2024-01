Pronostico Juventus-Sassuolo, Allegri vuole riportarsi a -2 dall'Inter

La lunga giornata di Serie A (prima di ritorno) si chiude martedì sera allo Stadium con Juventus-Sassuolo . La squadra di Allegri ritrova l’unica formazione che è stata capace di batterla in questo campionato (4-2 al Mapei) ma da lì in poi la Vecchia Signora non ha più sbagliato: 11 vittorie e 3 pareggi, 8 clean sheet e (questo dato è in assoluto) massimo un gol subìto in un singolo incontro.

Quote ok per i bianconeri: al primo tempo...

Di fronte c’è un Sassuolo che contro la Fiorentina ha chiuso per la prima volta con la porta inviolata in questo campionato (ma quanti brividi!). Sono 18 i gol subìti dai neroverdi in 9 trasferte, di buono c’è che solo contro Napoli e Milan (ovvero la prima e l’ultima gara esterna disputata) Berardi e compagni sono rimasti a secco di gol.

L’Inter con la manita al Monza è volata a +5, la Juve vuole riportarsi a -2 dalla capolista e per le quote molto probabilmente ci riuscirà. L’1 al 90’ vale 1.40, il 2 può toccare quota 8. Partenza sprint dei bianconeri? L’esito Over 0,5 Casa 1° tempo si gioca a 1.50, quota che sale per l'esito 1 primo tempo: a 1.86 su Cplay, 1.85 su Sisal, 1.83 su StarCasinò Bet.