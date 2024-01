Supercoppa italiana 2024, chi vince secondo l'intelligenza artificiale

Chi vince la Supercoppa? Cosa dice l'intelligenza artificiale

Nella decisione finale dell'Intelligenza Artificiale pesano parametri di diverso tipo, primo fra tutti i risultati che le quattro partecipanti portano con sè in vista di questa kermesse.

Oltre allo stato di forma delle 4 italiane l'IA tiene conto anche dei rispettivi punti di forza e debolezze. Il Napoli ad esempio quest'anno ha mostrato limiti contro le big (in Italia e non solo, come contro il Real Madrid) mentre la Lazio ha dimostrato di saper vincere partite con posta in palio alta come il derby di Coppa Italia.

La Fiorentina secondo l'Intelligenza Artificiale ha avuto il merito di essere abbastanza regolare nel corso della stagione. Quanto all'Inter, per profondità della rosa, forma recente ed esperienza in partite importanti si merita i galloni di favorita in questa Supercoppa.

Ecco dunque il pronostico dell'IA: l'Inter è la squadra da battere. A Napoli, Lazio e Fiorentina il compito di provare a smentire la previsione.