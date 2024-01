Pronostico Maiorca-Girona, ecco la migliore quota per il 2

Maiorca-Girona mette in palio un posto in semifinale di Copa del Rey . La squadra di Michel vuole proseguire la sua marcia nel torneo, con l'obiettivo di portare a casa la coppa e coronare la sua stagione che già così è da incorniciare. Il Maiorca , nel suo stadio, è imbattuto da metà agosto: un dato di certo non trascurabile.

Vince il Girona? Il segno 2 è ben pagato

La squadra allenata dal messicano Aguirre ha perso al debutto in campionato contro il Villarreal, poi ha messo insieme due vittorie e ben sette pareggi nelle successive nove partite interne di campionato. Negli ottavi però il Maiorca ha avuto la meglio con grande sofferenza sul Tenerife, battuto con un gol di Larin all'ultimo minuto del 2° tempo supplementare.

IlGirona invece non ha ancora mai perso un match con posta in palio in trasferta: 10 vittorie e 3 pareggi tra campionato e Copa del Rey, dove ha liquidato 3-1 il Rayo nel turno precedente. L'ultima in campionato è stata da applausi, uno spettacolare 5-1 al Siviglia con tripletta in soli 19 minuti del bomber Dovbyk.

La domanda è più che lecita: quanto paga il 2 del Girona al 90'? Il bookmaker Cplay propone la vittoria ospite a 2.26, decisamente una bella quota. L'offerta di GoldBet si attesta invece sul 2.20, quella di Eurobet si ferma a 2.15. Più conservativa l'opzione combo X2+Multigol 1-5 in lavagna a 1.51.