Pronostico Milan-Bologna, occhio allo "zero" dei rossoneri a San Siro

La sfida serale del sabato di Serie A è un interessante Milan-Bologna . All'andata vinse 2-0 il Diavolo ma da lì in poi i rossoblù non si sono mai fermati nelle successive 10 partite. Di recente, però, sono arrivate le prime vere difficoltà per la truppa di Thiago Motta : un solo punto rastrellato tra Udinese (0-3), Genoa (1-1) e Cagliari (1-2). Periodo florido invece per il Milan che ha vinto le ultime 4 partite di campionato, passando a Udine con un rocambolesco 3-2 .

Milan favorito, occhio alla combo

San Siro per il Milan non è finora terreno fertile per il pareggio: 8 vittorie e 2 sconfitte lo score di Leao e soci al Meazza. Di contro c'è un Bologna che sbarca a Milano con sei pareggi a referto in dieci trasferte. E non è tutto. Insieme al Lecce, la squadra felsinea è rimasta l'unica squadra del campionato a non aver ancora centrato la somma gol maggiore di 4.

Sull'esito del match i bookmaker hanno le idee chiare, Milan favorito: a 1.71 la quota del segno 1 su Cplay, Bwin si ferma a 1.70 e Bet365 a 1.67. La combo 1X+Over 1,5 abbraccia anche un eventuale risultato di parità, eccezion fatta per lo 0-0. Una soluzione di questo tipo, quindi Milan imbattuto e almeno due gol in partita, è in lavagna a 1.59.