Borja Mayoral contro Rudiger, che sfida! Il pronostico di Getafe-Real Madrid

Il sorpasso del Real Madrid al Girona in vetta alla classifica di Liga può materializzarsi all'inizio di febbraio allo stadio Coliseum Alfondo Perez. Ovvero, nella casa del Getafe , violata in campionato solo dal Rayo (per restare in "tema Madrid") un mese fa. Per il resto, Mayoral e compagni hanno messo insieme 5 vittorie e 3 pareggi segnando 9 gol e incassandone 6. Interessante la sfida nella sfida proprio tra l'ex romanista, cresciuto nella cantera blanca, e Bellingham : per loro 14 gol a testa in Liga .

Real favorito, e se ci scappasse il rosso?

In questa stagione il Real Madrid ha perso solo a fine settembre contro l'Atletico Madrid. Poi, nei tempi regolamentari, tra campionato e coppe nessuno ha più messo sotto i Blancos. Da segnalare però un piccolo neo. Nelle ultime 3 trasferte il Real non è mai andato a segno nella prima frazione di gioco. In occasione dell'ultima, Rudiger e compagni hanno ribaltato il Las Palmas con due reti nel secondo tempo.

La prospettiva di salire in vetta alla classifica è un'ulteriore spinta per i Blancos, super favoriti secondo gli operatori di scommesse. Il segno 2 si può giocare a 1.54 su Cplay, per Better e Sisal invece la vittoria del Real vale 1.52. Il Real a segno nella prima frazione è un'ipotesi da 1.60 volte la posta e, come opzione "alternativa", occhio a "Espulsione Sì". Con il Getafe in campo i cartellini rossi sono a dir poco frequenti...