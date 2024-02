Serie A, pronostico Lecce-Fiorentina: l'analisi del match

La Fiorentina, prossimo avversario dei salentini, si presenta a Lecce dopo aver perso solamente per 1-0 contro l'Inter di Simone Inzaghi. La "Viola" in trasferta con 12 gol fatti e 11 subiti ha fatto registrare 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Toscani favoriti ma...

Le quote pendono dalla parte della squadra di Vincenzo Italiano, il segno 2 è in lavagna a 2.10 mentre l'1 si gioca mediamente a 3.70. Giallorossi a caccia di riscatto, se il segno 1 per i bookie non sembra molto probabile si può però comunque dare un pizzico di fiducia in più al Multigol Casa 1-2, esito proposto su Cplay e Snai a 1.63 mentre su Goldbet moltiplica la posta per 1.64. Da segnalare poi che con la Fiorentina impegnata in trasferta non è ancora mai uscita la "Somma Gol 3", un'opzione che in quest'occasione paga 4.25.