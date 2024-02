Pronostici Serie A, Atalanta-Lazio: quote e statistiche del match

Il programma della 23ª giornata di Serie A prevede il confronto tra l' Atalanta e la Lazio . La " Dea " di Gasperini a Bergamo è reduce da 5 vittorie consecutive (8 nelle prime 11 gare interne di campionato), 5 partite nelle quali il club nerazzurro è riuscito a trovare la via del gol in ben 15 occasioni.

Lazio imbattuta nelle precedenti 5 giornate di campionato (4 vittorie e 1 pareggio) e reduce da tre risultati utili di fila in trasferta (2 successi e 1 pareggio).

Porte violate al "Gewiss Stadium"

La sfida promette spettacolo, le quote sorridono alla squadra allenata da Gasperini ma non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. Il segno 1 è proposto a 2.05 mentre il "2" biancoceleste paga mediamente 3.70. Dopo il "3-2" per la Lazio uscito nel girone d'andata è lecito attendersi nuovamente il Goal, un esito di scommessa che su Cplay vale 1.85 mentre su Goldbet e Better è in lavagna a 1.83.