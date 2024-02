Pronostico Inter-Juve, le quote della sfida Scudetto

I riflettori della 23ª giornata di Serie A sono tutti puntati sul "Meazza" di Milano. Da una parte scende in campo l'Inter di Simone Inzaghi, capolista a quota 54 punti con una partita da recuperare, mentre dall'altra c'è la Juventus allenata da Massimiliano Allegri. La "Vecchia Signora" nonostante abbia disputato una gara in più rispetto ai nerazzurri si trova in seconda posizione con 53 punti, scontato quindi affermare che il big match mette in palio tre punti pesantissimi in chiave Scudetto.