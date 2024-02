Pronostico Rayo-Siviglia, per Falcao e compagni c'è un tabù da sfatare

Nel posticipo della 23ª giornata di Liga il Rayo cerca la seconda vittoria casalinga in campionato a spese del Siviglia , invischiato nella lotta per non retrocedere. La squadra allenata da Francisco Rodriguez viene dal ko in extremis rimediato dall' Atletico Madrid nel recupero della 20ª giornata. Gli andalusi non sono andati oltre l'1-1 casalingo con l' Osasuna , match in cui è stato espulso l'ex milanista Suso .

La migliore offerta per il segno 1: le quote

Il Rayo ha il 2° peggior rendimento interno della Liga e come se non bastasse in casa ha segnato solo 9 reti in 10 partite. Una sola vittoria casalinga per il Rayo, una sola vittoria esterna per il Siviglia (3-0 al Granada), che ha rimediato ben 6 sconfitto lontano dal Sanchez Pizjuan.

Pur senza riuscire a vincere, va segnalato come il Rayo nel suo stadio sia stato capace di sbloccare partite complicate contro Real Sociedad, Barcellona e Girona. Contro il Siviglia Falcao e compagni riusciranno a "vincere almeno un tempo"? Per i bookie è uno scenario probabile, il Sì è pagato 1.60 mentre il No vale 2.10. Puntando sul segno 1 al 90' invece l'offerta di Cplay è pari a 2.17, GoldBet paga invece 2.15 mentre Eurobet si ferma a 2.10.