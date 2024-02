FA Cup, pronostico Southampton-Watford: le quote del match

Di nuovo a confronto dopo l'1-1 del 28 gennaio scorso Southampton e Watford sono pronte a giocarsi nuovamente l'accesso agli ottavi di finale di FA Cup . La squadra allenata da Russell Martin non ha mai perso negli ultimi 11 incontri ufficiali disputati al " St. Mary's Stadium " (10 vittorie e 1 pareggio). mentre i " Lupi " in trasferta sono reduci da 8 risultati utili consecutivi (5 successi e 3 pareggi).

"Saints" favoriti per le quote

I "Saints" al "Vicarage Road" hanno tenuto il pallino del gioco per gran parte dell'incontro, con il 69% di possesso palla sono riusciti ad effettuare ben 8 tiri verso lo specchio della porta difesa da Daniel Bachmann. Le quote pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.50 mentre la doppia chance X2 vale circa 2.45.

Più Goal che No Goal, l'opzione di scommessa che prevede entrambe le porte violate al triplice fischio dell'arbitro paga 1.62 su Cplay mentre su Better e Goldbet moltiplica la posta per 1.54. Da provare la "combo" 1X+Over 1,5.