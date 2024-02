Coppa del Re, quote e pronostico di Atletico Madrid-Athletic Bilbao

Atletico Madrid-Athletic Bilbao è la seconda semifinale della Copa del Rey 2023-2024. Una super sfida tra due squadre in fiducia: nell'ultimo weekend di Liga l'Atletico ha strappato un pari in extremis nel derby col Real mentre il Bilbao ha schiantato il Maiorca con un poker.

Atletico favorito ma...

Al Metropolitano la semifinale d'andata vede di fronte la quarta e la quinta della Liga, sia in termini di punti in classifica che quanto a gol segnati. Ma in questa sfida ciò che può davvero pesare è il fattore campo: Atletico imbattuto tra campionato e coppe in questa stagione. Lato Athletic la speranza è di ripetere almeno in parte l'ottima prestazione del San Mames in campionato, quando i baschi superarono i Colchoneros meritando molto più di quanto non abbia detto il 2-0 finale.

Dunque Atletico sulla carta favorito in un match che si preannuncia comunque combattuto (sempre Under 2,5 negli ultimi 4 precedenti). La combo 1X più Under 3,5 potrebbe rappresentare una soluzione vincente. Quota interessante quella messa sul piatto dal bookmaker Cplay, pari a 1.70 volte la puntata. Su Snai la quota scende a 1.60 mentre su Sisal si ferma a 1.50.