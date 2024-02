Coppa d'Africa: quote e pronostico di Nigeria-Sudafrica

Difese a confronto

Ademola Lookman (3 gol per il nigeriano in questa competizione) e compagni partono con i favori del pronostico. Il segno 1 è proposto a 1.55 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per 2.35. La Nigeria non subisce gol da quattro partite consecutive, dall'1-1 fatto registrare contro la Guinea Equatoriale nella prima giornata della fase a gironi. Anche il Sudafrica è reduce da 4 No Goal consecutivi (6 reti all'attivo e nessuna al passivo). Difese di ferro a confronto, possibile l'Under 2,5 proposto su Cplay e Snai a 1.45 mentre su Better paga 1.44.