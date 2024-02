Coppa d'Olanda, il pronostico di Groningen-Sittard

Pronostico: Multigol Casa+Ospite

Le forze in campo tutto sommato si equivalgono, tanto che i bookie vedono (di poco) favorita la squadra di casa, reduce da cinque vittorie interne di fila in campionato. Un ciclo di gare in cui ha sempre messo a segno almeno due reti. Il Fortuna Sittard dal canto suo viene da quattro trasferte senza sconfitte (due in Eredivisie, altrettante in coppa). Nessuno vorrà fallire la chance di entrare tra le migliori 4 della Coppa olandese. Come pronostico si può provare la combo Multigol 1-3 Casa+Multigol 1-2 Ospite, in lavagna a 2.10.

Trattasi di una versione più "limitata" dell'esito Goal, offerto da Cplay a quota 1.56. Per GoldBet almeno una rete per parte vale 1.53, su Snai l'offerta scende a 1.50.