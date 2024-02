Pronostico Milan-Napoli, al "Meazza" le quote sorridono ai rossoneri

I riflettori della domenica calcistica di Serie A sono tutti puntati sullo stadio " Meazza ". Un Milan reduce da 8 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 2 pareggi) si appresta a ricevere un Napoli che in classifica ha ben 14 punti in meno rispetto ai rossoneri .

La squadra allenata da Stefano Pioli nelle ultime giornate di campionato ha sempre regalato gare ricche di gol e spettacolo, sono ben 4 infatti le sfide consecutive terminate dal "Diavolo" con la "combo" Goal+Over 3,5 al novantesimo.

Partenopei con il mal di trasferta, Politano e compagni non hanno mai segnato nelle ultime 4 partite disputate lontano dallo stadio "Maradona".

Porte violate al Meazza

Le quote pendono dalla parte dei rossoneri, il segno 1 moltiplica la posta per circa 1.90 mentre il successo ospite è proposto mediamente a 3.80. Milan dunque favorito ma il Napoli non starà di certo a guardare, almeno un gol per parte al termine del secondo tempo di gioco è offerto a 1.62 su Cplay mentre su Goldbet e Better è in lavagna a 1.57.