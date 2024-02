Pronostico Crystal Palace-Chelsea, le quote vedono favoriti i Blues

Chelsea favorito ma occhio all'esito "alternativo"

Bene in coppa i Blues (3-1 all’Aston Villa in FA Cup), malissimo in campionato dove sono arrivate due recenti sconfitte contro Liverpool e Wolves accompagnate da ben 8 gol al passivo. Il Crystal Palace pure ha alle spalle un pesante “poker” incassato dal Brighton.

Non sorprende dunque che nelle statistiche delle due formazioni Goal e Over 2,5 vadano per la maggiore. I continui saliscendi del Chelsea fanno sì che il segno X “ritardi” da ben 11 giornate di fila. Pareggio che, nella storia dei precedenti con il Crystal Palace, non esce addirittura da marzo 1995.

Le quote danno fiducia a un Chelsea che in Premier League ha perso 10 partite sulle 23 disputate: il 2 paga 1.83 su Cplay mentre Sisal e Planetwin lo propongono a 1.80. Dal menù scommesse si può pescare la particolare giocata “Squadra 1 o Squadra 2 segna esattamente 2 gol: Sì” a quota 2.10.