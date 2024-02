Psg-Real Sociedad, quote e pronostico: ecco cosa giocare

Oltre a Lazio-Bayern l'altro ottavo di finale di Champions in programma mercoledì 14 febbraio è Psg-Real Sociedad . Otto punti per i francesi (secondi) nel gruppo F, gli stessi del Milan e 3 in meno rispetto al Dortmund capolista. La Real Sociedad ha beffato l' Inter centrando il primo posto con 12 punti, come i nerazzurri , ma il sorteggio non ha premiato la squadra di Alguacil .

I numeri delle due squadre e il pronostico

La qualificazione dei baschi è stata figlia di una solidità difensiva senza eguali in questa edizione di Champions: miglior difesa in assoluto e zero gol subìti nelle 3 trasferte disputate. Altrettanto vero però che Oyarzabal e compagni tra Liga e Copa del Rey sono a secco da 4 partite di fila. Dato eclatante da registrare: ben 12 No Goal e altrettanti Under 2,5 negli ultimi 15 incontri giocati per la Real Sociedad, al momento settima in Liga.

Il Psg sta comandando la Ligue 1 con +11 di vantaggio sul Nizza, che è stata anche l'unica formazione capace di espugnare in stagione il Parco dei Principi. Qui il Paris ha segnato sempre due o tre reti nelle ultime sei gare giocate e chissà che non possa ripetersi anche contro la Real Sociedad.

Per le quote francesi favoriti: il segno 1 si gioca a 1.66 su Cplay, a 1.65 su Planetwin e William Hill. La combo 1+Multigol 1-4 fa salire la quota a 1.86.