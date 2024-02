Pronostico Villarreal-Getafe, cosa giocare? Occhio ai numeri

Riflettori puntati sull'anticipo della 25ª giornata di Liga . Il weekend spagnolo si apre con Villarreal-Getafe , ovvero tra il Sottomarino Giallo 13° in classifica e i madridisti, decimi, reduci dal 3-2 al Celta , match in cui l'ex romanista Mayoral ha segnato il 15° gol del suo super campionato.

Le statistiche: il Villarreal gradisce Goal e Over 2,5

Che il campionato del Villarreal non sia certo esaltante lo dicono i numeri. Soltanto 3 vittorie ottenute in 12 partite casalinghe e ben 46 reti subìte: solo Almeria e Granada, le ultime due della classe, hanno fatto peggio. L'unico clean sheet interno coincide con il recente 0-0 contro il Cadice: comunque un mezzo flop alla luce dell'avversario affrontato. Il Villarreal tuttavia ha battuto 5-3 il Barcellona a fine gennaio e contro un Getafe che in trasferta ha vinto solo in casa del Siviglia (per il resto, 6 pareggi e 5 ko) ha discrete chances di fare risultato. Cplay propone a 2.05 il segno 1 finale, quota che scende a 1.99 su Planetwin e a 1.98 su Eurobet.

Nelle 24 partite di campionato fin qui disputate, il Villarreal ha fatto registrare ben 19 volte il Goal e 16 l'Over 2,5. Il primo esito si può trovare mediamente a 1.70 mentre l'Over 2,5 è quotato a 1.85.