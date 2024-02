Lionel Messi lancia un film in collaborazione con l’exchange crypto Bitget

Gracy Chen: "Nessun sogno è troppo grande per essere realizzato"

Gracy Chen, amministratore delegato di Bitget, ha dichiarato: "Sia la storia di Messi che la crescita di Bitget servono a ricordare che la grandezza non si raggiunge da un giorno all'altro, ma attraverso la persistente determinazione a farla valere. Mentre continuiamo la campagna #MakeItCount nel 2024, continuiamo a impegnarci per ispirare gli individui, sia nel settore del calcio e delle criptovalute che in altri settori, a perseguire la grandezza, poiché nessun sogno è troppo grande per essere realizzato. Insieme a Messi, siamo lieti di portare la criptovaluta su un palcoscenico globale più grande e di guidare l'adozione di massa della tecnologia crypto e blockchain".

Bitget e Messi insieme dal 2022

Dopo il nuovo film su Messi, l’exchange ha anche in programma di ospitare eventi di Football Challenge in loco in mercati emergenti come LATAM, SEA e Turchia, dove le comunità locali sono molto appassionate di calcio e di adozione di criptovalute. Inoltre, le due parti esploreranno la collaborazione nel campo della beneficenza nell'ambito dell'iniziativa CSR Blockchain4Youth di Bitget, che si dedica a dare alle giovani generazioni la possibilità di abbracciare il Web3 e la blockchain, migliorando al contempo la loro conoscenza degli asset digitali. Bitget ha stretto una partnership con Lionel Messi nell'ottobre 2022, diventando l'unico partner di scambio di criptovalute del leggendario calciatore argentino.