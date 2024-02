Pronostico Atalanta-Sassuolo, l'analisi e le quote del match

Il programma della 25ª giornata di Serie A prevede il confronto tra l' Atalanta di Gasperini e il Sassuolo di Dionisi . La " Dea " nelle ultime partite di campionato ha dimostrato a tutti di non aver problemi a trovare la via del gol, sono ben 16 infatti le reti realizzate dai nerazzurri nelle precedenti 6 gare del torneo (5 vittorie e 1 pareggio).

La classifica vede le due squadre separate da ben 22 punti, l'Atalanta è posizionata al quarto posto con ben 9 successi ottenuti nelle prime 12 sfide casalinghe mentre l'undici neroverde si trova a ridosso della zona retrocessione con 8 sconfitte subite in trasferta.

Show in arrivo a Bergamo

Al "Gewiss Stadium" le occasioni da rete non dovrebbero mancare, l'Over 2,5 (esito uscito per ben 8 volte con il Sassuolo impegnato in trasferta) si gioca mediamente a 1.45. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare il Multigol 3-6, un'opzione di scommessa offerta su Cplay a 1.60 mentre su Goldbet e Better paga 1.56.