Serie A, pronostico Sassuolo-Napoli: quote e statistiche del match

Ancora un pareggio per un Napoli che nonostante il cambio di allenatore non è riuscito ad andare oltre l'1-1 sul campo del Cagliari . La squadra allenata da Francesco Calzona all' Unipol Domus dopo aver dominato gran parte dell'incontro (71% di possesso palla) ha letteralmente gettato al vento i tre punti subendo il gol del definitivo 1-1 nel 6° minuto di recupero del secondo tempo.

Recupero della 21ª giornata di campionato, i partenopei giocano in trasferta contro un Sassuolo che dopo il 3-2 subito contro l'Empoli ha deciso di affidare la panchina a Emiliano Bigica.

Occhio all'esito ritardatario

Victor Osimhen e compagni in campionato non fanno registrare il segno 2 da ben 11 gare consecutive. Al "Mapei Stadium" la vittoria del Napoli è proposta mediamente a 1.85 mentre la più prudente "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5 è in lavagna a 1.52. Per le quote entrambe le squadre potrebbero riuscire a segnare almeno una rete, il Goal al triplice fischio dell'arbitro è offerto su Cplay a 1.60 mentre su Goldbet e Better paga 1.57.