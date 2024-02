Coppa di Portogallo, quote e pronostico di Sporting-Benfica

Riflettori puntati sullo stadio " José Alvalade " di Lisbona per l'andata delle semifinali di Taça de Portugal . Sporting e Benfica tornano a sfidarsi a distanza di oltre tre mesi dall'ultimo precedente, il confronto di campionato andato in scena al " da Luz " è terminato 2-1 in favore di Angel Di Maria e compagni.

I numeri fatti registare in casa dalla squadra allenata da Ruben Amorim sono davvero impressionanti, 12 vittorie e 1 pareggio nelle precedenti 13 gare ufficiali condite dalla bellezza di 50 reti realizzate e soltanto 9 subite.

Anche il Benfica in trasferta non scherza, le "Aquile" lontano dal "da Luz" sono reduci da 8 risultati utili consecutivi (5 successi e 3 pareggi).

"Aquile" a segno? Ipotesi possibile

Le quote pendono leggermente dalla parte dello Sporting Lisbona, il segno 1 raddoppia mediamente una qualsiasi puntata mentre il "2" è in lavagna a circa 3.45. Da segnalare che il Benfica ha segnato esattamente due reti in tre degli ultimi quattro incontri disputati sul campo dello Sporting, il Multigol Ospite 1-2 è offerto su Cplay a 1.54 mentre su Goldbet e Better è proposto a 1.52.