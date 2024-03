Serie A, quote e pronostico di Udinese-Salernitana

Al "Bluenergy Stadium" è tutto pronto per dare il via a Udinese-Salernitana. Per i friulani la sfida contro i campani potrebbe rappresentare l'occasione giusta per centrare il secondo successo stagionale davanti al proprio pubblico. I bianconeri infatti nelle prime 12 gare interne hanno fatto registrare soltanto una vittoria, ben otto pareggi e quattro sconfitte.