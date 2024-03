Pronostico Bayern-Lazio, ecco chi vince secondo i bookmaker

ll Bayern Monaco non aveva mai perso nella fase a gironi di Champions (5 vittorie e un pareggio), è andato ko contro la Lazio all’Olimpico. Maurizio Sarri porta in dote all’Allianz Arena il gol di Immobile su rigore, risultato prezioso da difendere in casa dei bavaresi che hanno vinto solo una delle ultime 5 partite e sono reduci dal 2-2 in Bundesliga contro il Friburgo.