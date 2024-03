Pronostico Portogallo-Svezia, un cartellino a Cajuste? La quota stuzzica

Diverse reti in vista secondo i bookmaker

I gialloblù hanno mancato la qualificazione agli Europei, staccatissimi in classifica da Belgio e Austria. L’ultima trasferta, giocata in Azerbagian, si è conclusa con un desolante 0-3 per Kulusevski e compagni. Lo stesso risutato con cui il Portogallo ha battuto la Svezia nell’ultimo precedente tra le due nazionali. In lavagna non c’è storia: segno 1 a 1.36, colpaccio Svezia a 7.40. Plausibile l’Over 2,5, ritenuto probabile anche dai bookmaker: quota 1.72 su Cplay mentre su Snai l'offerta scende a 1.70 e su Planetwin a 1.68.

Quanto paga un giallo a Cajuste. E Leao...

Tra i convocati svedesi figura anche il "napoletano" Cajuste che potrebbe soffrire il palleggio lusitano e incappare magari in una sanzione disciplinare. Paga 4.50 un cartellino (giallo o rosso) al mediano del Napoli mentre sponda Portogallo, con Ronaldo quasi certamente a riposo, occhio all'ipotesi "Leao marcatore" offerta al triplo della posta.