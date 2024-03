I pronostici delle partite di Serie C: nel girone C Sorrento-Juve Stabia...

Per la terza volta in campionato la Juve Stabia ha perso in trasferta (1-2 in casa del Foggia) e il Benevento si è portato a meno sei dalla capolista. Le “ Vespe ” sfidano il Sorrento (a Potenza) in un derby molto importante anche per i padroni di casa, in cerca di punti per i playoff . La squadra allenata da Maiuri nel suo stadio ha collezionato ben 14 volte su 16 l’ Under 2,5 e da diverse settimane a questa parte sembra gradire l’ X primo tempo . Partita bloccata? All’andata finì 0-0, ipotizzabile un altro score con massimo due reti totali: l' Under 2,5 si gioca a 1.50 su Cplay , a 1.48 su Snai e a 1.46 su StarCasinò Bet .

I pronostici di altre partite di Serie C

Nel posticipo della 33ª giornata del girone C di Serie C si affrontano Crotone e Casertana, da rilevare che nelle ultime 11 gare giocate dalla squadra di Cangelosi non è mai uscito il segno 2. Il Crotone ha perso 4 delle ultime 5 partite e in casa calabrese il caos è continuo dopo le dimissioni di Baldini e il ritorno in panchina di Zauli. Ci sta la doppia chance X2.

Intriga il Goal in Giugliano-Avellino e Virtus Francavilla-Monterosi. Da segnalare che nelle ultime sette giornate la Virtus Francavilla ha sempre fatto registrare la combo No Goal+Under 2,5 mentre il Monterosi in trasferta è abbonato a Goal e Over 2,5.

L’Audace Cerignola non vince da fine gennaio: torna l’1 contro il Potenza? A 2.25 ci si può fare un pensierino... Da non escludere il pareggio Turris-Catania.

Il Latina ha tre esiti Goal alle spalle: possibile il quarto di fila contro il Picerno, quarto in classifica ma con due ko alle spalle nelle ultime tre giornate di campionato.