Pronostico Svezia-Albania, ecco chi vince per i bookie

Svezia e Albania di fronte a Solna per riscattare le due pesanti sconfitte rimediate nell'ultima amichevole disputata. I gialloblù hanno perso 5-2 contro il Portogallo, l'Albania ha incassato un pesante 3-0 dal Cile: la nazionale di Sylvinho non subiva tre reti dall'amichevole contro l'Italia giocata a novembre 2022.

Una combo dalla quota interessante

Il ko contro i sudamericani ha interrotto una striscia di otto risultati utili consecutivi (5 vittorie e 3 pareggi) da parte dell'Albania, qualificata con merito ai prossimi Europei a differenza della Svezia. Kulusevski e compagni proveranno a "consolarsi" con una vittoria, dopo aver segnato due reti in ciascuna delle ultime tre partite giocate.

I bookie credono nel successo svedese, bancato mediamente a 1.60. In alternativa al segno 1 occhio alla combo 1X+Goal. Una giocata in grado di moltiplicare per 2.10 una qualsiasi puntata.