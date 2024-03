Girone B di Serie C, quote e pronostico di Vis Pesaro-Lucchese

Il programma della 34ª giornata del girone B di Serie C mette a confronto il Vis Pesaro e la Lucchese . Le due squadre al momento sono separate da ben 7 punti in classifica, un divario che permette soltanto alla compagine rossonera di sognare l'accesso ai playoff promozione. Il Vis Pesaro è quart'ultimo e nelle precedenti cinque gare di campionato ha fatto registrare soltanto un pareggio contro il Pineto (1-1). I biancorossi nelle restanti 4 partite hanno sempre perso contro Pontedera (1-0), Arezzo (2-1), Cesena (2-0) e Torres (1-0).

Partita equilibrata

La Lucchese in questa stagione ha vinto soltanto due match in trasferta, entrambi a settembre contro Sestri Levante (1-0) e Recanatese (3-1). Le quote non si sbilanciano e propongono il segno 1 a 2.60, la "X" a 2.90 e il "2" a 2.70.

Partita equilibrata, sia il Multigol Casa 1-2 che il Multigol Ospite 1-2 moltiplicano la posta mediamente per 1.55. Il Goal è offerto su Cplay a 1.92 mentre su Goldbet e Better paga 1.88. Interessante la "combo" che lega l'Under 2,5 Casa all'Over 0,5 Ospite in lavagna a circa 1.50.