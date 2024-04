Eredivisie, quote e pronostico di Ajax-G.A.Eagles

Il confronto tra l'Ajax e il G.A. Eagles promette di essere una partita avvincente e combattuta fino all'ultimo minuto. Con soli 4 punti di differenza in classifica entrambe le squadre sono determinate a ottenere la vittoria per provare a migliorare la propria posizione. Guardando alle prestazioni casalinghe dell' Ajax emergono dei dati molto interessanti: 7 vittorie, 4 pareggi e soltanto 2 sconfitte, il loro stadio è diventato una fortezza dove è difficile per qualsiasi avversario portare via punti.

Il G.A. Eagles non ha intenzione di arrendersi facilmente, la formazione ospite in trasferta ha all'attivo 4 successi, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Entrambe a segno? Opzione possibile

Nonostante i numeri facciano pendere le quote dalla parte dell'Ajax non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. Con entrambe le squadre decise a lottare per la vittoria ci si può aspettare una partita ricca di azione e colpi di scena. Il segno 1 è in lavagna a 1.45 mentre il Goal che potrebbe mettere in discussione le ambizioni dei "Lancieri" è proposto su Cplay a 1.60, su Snai a 1.57 e su Planetwin365 a 1.55.