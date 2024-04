Pronostico Fiorentina-Genoa, viola distratta dalle Coppe? Le quote

La 32ª giornata di Serie A va in archivio con un doppio posticipo . Si parte lunedì alle 18.30 con Fiorentina-Genoa , match dal pronostico sulla carta favorevole ai viola ma con potenziali insidie per Italiano .

Match da Goal? Cosa dicono le quote

Il tour de force Serie A-Conference League-Coppa Italia è a dir poco dispendioso per i toscani, che nelle ultime 5 partite giocate infatti hanno segnato solo 3 reti. Di più, nelle ultime 6 gare di campionato disputate al Franchi, la porta di Terracciano è sempre stata violata almeno una volta.

Di contro c’è una Genoa che viaggia col vento in poppa, forte della salvezza virtualmente acquisita. Gilardino è motivato anche dalla voglia di vendicare il pesante 1-4 rimediato dalla viola all’esordio in campionato: non esattamente un “Bentornato” in Serie A.

Si può dunque ipotizzare che, a prescindere dal risultato finale, in Fiorentina-Genoa ci scappi almeno una rete per parte. L’esito “Goal” numero 20 dei liguri in questo campionato è offerto da Cplay Snai e William Hill quota 1.80.