Serie A, I Marcatori del Re: Kvara osservato speciale

GENOA-LAZIO: Genoa ormai salvo, Lazio ancora alla ricerca di un posticino in Europa. Partita complessa: Genoa in forma, Lazio decisamente meno. Puntiamo sul nazionale italiano RETEGUI.

CAGLIARI-JUVENTUS: Sardi in cerca di punti salvezza, la Juventus deve tornare a far risultato viste le ultime prestazioni dove di vittorie se ne contano poche. VLAHOVIC probabile marcatore.

EMPOLI-NAPOLI: Partita che promette spettacolo, si può puntare su una rete del georgiano KVARATSKHELIA per centrare una quota abbastanza alta.

VERONA-UDINESE: Scontro salvezza con l’Udinese messa leggermente meglio degli scaligeri. Scelgo un giocatore a quota conveniente che può fare la differenza: SAMARDZIC per i friulani.

SASSUOLO-LECCE: Quasi una finale per il Sassuolo, importantissima anche per il Lecce dopo la vittoria con l’Empoli. Anche qui cerchiamo la quota interessante con un centrocampista con il vizio del gol: THORSTVEDT per i padroni di casa.

TORINO-FROSINONE: Per i ciociari punti importanti da guadagnare a Torino, con la squadra di casa ormai tranquilla a metà classifica senza molto da chiedere al campionato. Scelgo comunque un giocatore granata: SANABRIA, che è anche rigorista.

SALERNITANA-FIORENTINA: Salernitana ormai retrocessa, ultime chance per il miracolo sportivo. Fiorentina che ormai ha la testa solo alle coppe ed è alle prese con il turno infrasettimanale di Conference. Scelgo CANDREVA a ottima quota per la squadra allenata da Colantuono, è sempre l’ultimo a mollare.

ROMA-BOLOGNA: Scontro diretto per la Champions. La Roma ha l'impegno in Europa League contro il Milan, Bologna più riposato ma in leggero calo. La scelta ricade in primis su LUKAKU, in seconda battuta occhio a DYBALA (tenendo sempre presente la sfida sopra citata contro i rossoneri).

MILAN-INTER: Derby che può sancire lo Scudetto per gli uomini di Simone Inzaghi. Rossoneri reduci dallo scontro decisivo in coppa contro la Roma e quindi un po’ a corto di energie. Occhio ad un CALHANOGLU con il dente avvelenato e a gran quota.

MONZA-ATALANTA: I bergamaschi dopo il passo falso in casa con il Verona non possono più sbagliare in chiave Europa (anche per quanto riguarda la Dea però occhio alla variabile Coppe). Proviamo COLPANI che contro il Napoli ha confezionato un gioiello e si può trovare a quota super.

N.B. controllare sempre le formazioni ufficiali prima di fare la vostra scelta.

