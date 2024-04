Psv, è qui la festa? Il pronostico del match con l'Heerenveen

Nove punti di vantaggio sul Feyenoord a quattro giornate dal termine. Festa vicina per il Psv , che quest’anno ha dominato in lungo e in largo il campionato olandese : 26 vittorie, 3 pareggi e un solo ko per l’undici allenato da Peter Bosz .

Psv favorito, il 2 paga 1.35

Ben più modesto il ruolino di marcia del suo avversario odierno, l’Heerenveen: 10 successi, 6 pareggi e 14 sconfitte. Come se non bastasse il valore dell’avversario, l’Heerenveen non attira estimatori in virtù del fatto che in casa ha concesso tre reti in rapida successione a Feyenoord, Twente e Utrecht. Troppo più forte e motivato il Psv (anche se in partita secca tutto può sempre succedere) per pensare che possa sfuggirgli la vittoria.

Il segno 2 vale 1.35 per il bookmaker Cplay, 1.34 per Planetwin e 1.33 per Sisal. Doveroso alzare l’asticella per puntare ad una quota più alta. L’esito “Multigol 1-2 primo tempo+Multigol 1-3 secondo tempo” permetterebbe di raddoppiare un qualsiasi investimento.