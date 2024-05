Pronostici Ligue 1, quote e statistiche di Tolosa-Montpellier

La 32ª giornata di Ligue 1 si apre con Tolosa-Montpellier. Entrambe le compagini sono reduci da 5 risultati utili consecutivi, nel dettaglio la squadra allenata da Carles Martinez ha sempre alternato la vittoria (in trasferta) al pareggio (in casa) contro Clermont (3-0), Strasburgo (0-0), Rennes (2-1), Marsiglia (2-2) e Lorient (2-1). L’undici di Michel Der Zakarian invece dopo aver battuto Le Havre (in trasferta) e Lorient (in casa) per 2-0 ha prima pareggiato per 1-1 sul campo del Clermont e poi è riuscito a conquistare altri 4 punti contro Reims (2-1 in esterna) e Nantes (1-1 in casa).