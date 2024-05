Pronostico Palermo-Sampdoria, match da brividi tra Mignani e Pirlo

Stagione regolare di Serie B in archivio, inizia il mini torneo che eleggerà la terza squadra promossa (oltre a Parma e Como) in Serie A. I playoff di Serie B scattano con il turno preliminare, che si gioca in gara secca in casa della squadra meglio piazzata in campionato. Al termine dei 90 regolamentari, in caso di parità, supplementari ma niente rigori: al 120’, se persiste la parità, prosegue la corsa chi ha fatto più punti in campionato. Venerdì sera (20.30) al Barbera si sfidano Palermo (sesto con 56 punti) e Sampdoria (55 punti, 2 sono stati tolti ai blucerchiati).