Il pronostico di Bologna-Juventus: precedenti, statistiche e quote

Comparazione quote: Over 0,5 Casa 1° tempo

L'ultimo successo in Serie A dei felsinei sui bianconeri, infatti, risale addirittura al 26 febbraio 2011. Il "presente" dice che il Bologna è imbattuto dalla sfida con l'Inter campione d'Italia del 9 marzo (0-1) mentre la Juve, reduce da 5 pareggi consecutivi, non vince in trasferta dal 21 gennaio (3-0 al Via del Mare di Lecce).

Occhio alle statistiche di marca rossoblù. Nelle ultime 6 giornate il Bologna non ha mai fatto registrare il segno 1, nè al 45' nè al 90'. Un dato che invita a guardare in direzione dell'esito "1 primo tempo o 1 finale", offerto a 1.98 da Cplay, a 1.97 da Eurobet e Snai.

In alternativa, occhi puntati sull'Over 0,5 Casa 1° tempo che Cplay propone all'interessante quota di 2.18, Sisal e Snai invece a 2.15.