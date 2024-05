Pronostico Cremonese-Venezia, per le quote grigiorossi favoriti

Hanno fatto la voce grossa in semifinale e adesso si giocano la promozione in Serie A in 180 minuti. Giovedì sera è in programma l’andata della finale playoff tra Cremonese e Venezia , si parte quindi in casa della 4ª classificata che contro il Catanzaro ha segnato ben 4 reti, cosa che non accadeva dal 23 dicembre (4-0 al Modena).

Quote, statistiche e pronostico

Del resto il punto di forza dei grigiorossi è la difesa, la migliore - numeri alla mano - della stagione regolare di Serie B. Il Venezia ha invece chiuso al 3° posto in classifica il suo campionato, segnando più di tutti: 69 gol. Nel turno preliminare i lagunari hanno superato l’esame Palermo vincendo sia all’andata (1-0) che al ritorno (2-1). Gli scontri diretti stagionali con la Cremonese sono invece andati in archivio con un successo per parte, sempre conquistato da chi giocava in casa.

In 6 delle ultime 7 partite interne della Cremonese è uscito l’Over 2,5. Del Venezia colpisce un dato su tutti: 7 delle sue ultime 10 trasferte sono terminate con tre reti esatte (esito: Somma gol 3). Mai vista, invece, la somma gol 2 nelle 20 trasferte stagionali giocate dalla squadra di Vanoli.

Partita aperta a qualsiasi risultato con la Cremonese per le quote favorita. Su Cplay e Betsson il segno 1 si gioca a 2.08, sia il pareggio che il segno 2 pagano 3.45. Sisal propone invece l'1 dei lombardi a 2.10, la X a 3.60 e il 2 del Venezia a quota 3.60. Non male il Multigol 1-3 a 1.47, l’offerta sale a 2 per il Multigol 2-3.