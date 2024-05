Serie A, lo scudetto va al Re del Betting in attesa degli Europei

Si è concluso di fatto, ma non ancora, visto che manca il recupero Atalanta-Fiorentina, il campionato di Serie A 2023/2024. L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto il suo ventesimo scudetto, un titolo mai davvero in discussione, specialmente nella seconda parte di stagione con i nerazzurri che hanno chiuso con 19 punti di vantaggio sul Milan. Oltre ai nerazzurri e ai rossoneri, in Champions League andranno Juventus, Atalanta e Bologna. Gli emiliani sono stati la vera rivelazione di questa annata, trascinati dalle giocate di Zirkzee e dall’illuminata guida di Thiago Motta. In Europa League vedremo Roma e Lazio, che durante il loro percorso hanno salutato Josè Mourinho e Maurizio Sarri per affidarsi ai giovani rampanti De Rossi e Tudor.

In Conference League tornerà la Fiorentina, ancora sconfitta in una finale e che ha spento così il sogno del Torino di tornare a giocare in Europa.

Malissimo il Napoli campione d’Italia uscente, fuori dalle competizioni Uefa per la prima volta dopo 14 anni.

Ancora peggio Frosinone, Sassuolo e Salernitana, retrocesse in Serie B. L’impresa stagionale è quella del Verona di Marco Baroni, squadra smantellata e ricostruita a gennaio, salvata dal tecnico toscano con una giornata d’anticipo.

Il re dei bomber è stato Lautaro Martinez con 24 reti, capitano e trascinatore dell’Inter scudettata, dietro di lui Vlahovic ed Osimhen, rispettivamente con 16 e 15 gol.

Con le reti di ZACCAGNI, GIROUD e CHIESA, pronosticati come marcatori dal Re del Betting Riccardo Galli, si chiude ufficialmente il campionato di calcio di serie A.

È stata un’annata in cui sono stati centrati tantissimi marcatori per i nostri lettori, basti ricordare INTER-FROSINONE in cui è stata centrata una doppietta DI MARCO-CALHANOGLU, un difensore ed un centrocampista nella stessa partita, o i tanti marcatori di copertina come LUKAKU in MONZA-ROMA, o la giornata in cui sono stati centrati ben 5 giocatori a segno.

Da non dimenticare che, oltre ai marcatori, IL RE DEL BETTING continua a portare sui suoi social e sul suo sito risultati fenomenali con altre combinazioni.

Ma l’avventura non finisce qui: la rubrica sui marcatori riprenderà in occasione degli Europei, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Insomma, si preannuncia un’estate caldissima grazie agli euro-consigli del Re del Betting!