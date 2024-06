Playoff di Serie C, quote e statistiche di Benevento-Carrarese

Al “ Ciro Vigorito ” si riparte dall’1-0 per la Carrarese . Il gol realizzato da Finotto ha deciso la sfida d’andata ed ora ai toscani basta un pareggio per qualificarsi alla finale dei playoff di Serie C .

La squadra allenata da Auteri invece può contare sulla spinta del Vigorito, dove il Benevento ha perso solo una delle ultime 12 partite giocate: 0-1 contro il Monopoli, lo scorso 23 marzo. Da segnalare che quattro delle cinque partite giocate dai sanniti nella post season sono andate in archivio con l’Under 2,5.

Prima di sfidare la Carrarese, la Strega aveva eliminato Triestina e Torres. La Carrarese invece si presenta all’appuntamento con i campani dopo aver eliminato Perugia e Juventus Next Gen. Squadra difficile da superare quella toscana, che ha pareggiato ben 8 delle ultime 15 partite giocate lontano dallo Stadio dei Marmi.

Giallorossi favoriti

Per le quote il fattore campo potrebbe risultare fondamentale ai fini dell’incontro. Il segno 1 al termine del secondo tempo è proposto su Cplay a 1.85 mentre su Goldbet e Better paga 1.83. In alternativa al segno 1 si può provare la “combo” 1X+Over 1,5 proposta a 1.75.