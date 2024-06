Inghilterra-Bosnia, quote e pronostico dell'amichevole di Newcastle

Quota popolare per il segno 1

Bosnia che invece ha deluso chiudendo al penultimo posto il suo gruppo con tre vittorie e sette sconfitte, fallendo poi l’appuntamento decisivo nella semifinale playoff per gli Europei: ko per 2-1 con l’Ucraina. L’Inghilterra di Southgate non vince da tre partite e questa è certamente una notizia per una delle grandi favorite della prossima kermesse continentale.

A marzo Foden e compagni avevano perso 1-0 contro il Brasile e pareggiato 2-2 contro il Belgio. Il ritorno al successo degli inglesi viaggia in lavagna a quota irrisoria: 1.14 su Cplay, 1.12 su Planetwin e 1.10 su Better. Per puntare ad un moltiplicatore più soddisfacente si può provare la combo 1 più Multigol 2-4, offerta a 1.72.