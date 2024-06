Croazia-Macedonia, il pronostico è sul Goal/No Goal

Quote e pronostico

L’amichevole in programma a Fiume vuol dire quindi rodaggio per i croati e prestigio per i macedoni, che a fine marzo hanno perso l’ultima amichevole disputata contro il Montenegro (0-1 firmato Jovetic).

La Croazia sarà una delle rivali dell’Italia agli Europei e anche per questo va seguita con un occhio di riguardo. La “storica” mancanza di una punta di alto livello non si è vista nell’ultima esibizione (26 marzo) contro l’Egitto, vinta per 4-2.

Già, contro l’Egitto appunto. Nelle partite che contano, ad esempio quelle del girone di qualificazione agli Europei, la Croazia ha fatto la Croazia: 13 gol segnati e 4 subìti, con sei partite su otto in archivio con gli esiti No Goal e Under 2,5.

Possibile che anche la sfida contro i macedoni possa chiudersi con almeno una nazionale a secco? Secondo i bookmaker il No Goal è piuttosto probabile: vale 1.55 per Cplay e Betsson, 1.57 per Bwin. La quota può spingersi fino a 2.25 per una partita all’insegna del “Goal”.