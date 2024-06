Pronostico Italia-Turchia, Spalletti contro Montella: ecco chi vince per le quote

Giocare il 4 giugno a Bologna sta diventando una consuetudine per l’ Italia . Nel 2022 gli Azzurri pareggiarono 1-1 contro la Germania in Nations League , nel 2021 sempre al Dall’Ara superarono agevolmente la Repubblica Ceca (4-0) prima di iniziare la trionfale avventura agli Europei . Fatalità, proprio contro il suo prossimo avversario (martedì sera ore 21.00): la Turchia , liquidata in quell’occasione con un secco 3-0.

Italia favorita ma...

In amichevole l’Italia ha poi di nuovo affrontato e battuto i turchi (29 marzo 2022), stavolta in casa loro: 3-2 il finale. La nazionale allenata da Vincenzo Montella ha perso malamente l’ultima esibizione giocata a marzo contro l’Austria (1-6!) ma sbarca a Euro 2024 forte del primato ottenuto nel gruppo D davanti alla Croazia. Per i bookmaker l’Italia è favorita, su Cplay il segno 1 si gioca a 1.57 mentre su Planetwin e Snai vale 1.55. Il Goal sembra poterci stare, questo mercato è valutato 1.75 da Cplay, 1.73 da William Hill e 1.68 da Planetwin. La Turchia è andata a segno in nove delle ultime dieci partite disputate.