Amichevoli Nazionali, pronostico e quote di Austria-Serbia

La “Das Team” nelle precedenti 3 amichevoli disputate ha sempre battuto i suoi avversari, al “2-0” inflitto alla Germania hanno fatto seguito il “2-0” contro la Slovacchia e il “6-1” contro la Turchia. Più altalenante il rendimento della Serbia, Nazionale che dopo aver perso le amichevoli contro Belgio (1-0) e Russia (4-0) ha battuto per 1-0 Cipro.

La "Das Team" parte favorita

Sia l’Austria che la Serbia si sono qualificate ai campionati europei grazie al secondo posto conquistato rispettivamente nel gruppo F (6 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta) e nel gruppo G (4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte di Gregoritsch e compagni. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.15 mentre il “2” è proposto a circa 3.30. Da valutare il Multigol Casa 2-4, esito di scommessa offerto su Cplay a 1.99 mentre su Goldbet e Better vale 2.05.