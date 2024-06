Playoff Serie C, quote e pronostico di Vicenza-Carrarese

La maratona dei playoff di Serie C sta per concludersi. Vicenza e Carrarese sono le due finaliste, di fronte le terze classificate dei gironi A e B. La gara d'andata si gioca mercoledì sera al Menti di Vicenza (ore 21).

Una combo per la sfida del Menti

Il Vicenza aveva chiuso la stagione regolare con 71 punti, 52 gol fatti e 30 subìti (2ª miglior difesa). Per la Carrarese 73 punti in classifica, con 54 reti segnate e (di nuovo) 30 al passivo (2ª miglior difesa). Come dire, la celebrazione dell'Under 2,5.

Incredibile la serie di risultati utili di fila messa su dal Vicenza, imbattuto dal 20 gennaio. Da lì in poi sono arrivati 7 pareggi e 15 vittorie. La solidità del Vicenza si è vista tutta anche nei playoff visto che nelle sei gare giocate (4 successi e 2 pareggi) i biancorossi hanno subìto un solo gol, dall'Avellino, nel match di ritorno delle semifinali vinto per 2-1.

La Carrarese approda alla finale dopo aver eliminato Perugia, Juventus Next Gen e Benevento nella post season. Nelle ultime 9 trasferte gli uomini di mister Calabro hanno pareggiato ben 9 volte e in altrettante occasioni si è visto l'Under 2,5.

L'ultimo Over 3,5 del Vicenza risale al 14 gennaio, si può dunque pensare ad una combo formata dalla 1X e dall'Under 3,5: quota 1.58 su Cplay, 1.53 su GoldBet e 1.48 su Eurobet.