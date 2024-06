Pronostico Francia-Lussemburgo, goleada transalpina? Cosa dicono i bookie

Impegno soft per la Francia verso la strada che porta al debutto a Euro 2024 . La nazionale di Deschamps a Metz affronta in amichevole il Lussemburgo , che nello stesso giorno (26 marzo) in cui i Galletti battevano 3-2 il Cile , superava 2-1 in rimonta il Kazakistan.

Lussemburgo in crescita ma...

Nelle qualificazioni per gli Europei il sogno del Lussemburgo è stato spezzato dalla Georgia nella semifinale playoff. In precedenza Gerson Rodrigues e compagni avevano ottenuto buoni risultati contro Bosnia e Islanda ma contro una nazionale di livello superiore come il Portogallo il verdetto del doppio confronto è stato impietoso: complessivo 15-0 per i lusitani. Chiaro come la Francia (14-0 a Gibilterra il 18 novembre 2023) possa fare un sol boccone dell'avversario, evidentemente spacciato secondo i bookmaker.

Ci saranno almeno 4 reti totali? L'Over 3,5, visto in 4 delle ultime 5 partite della Francia, si gioca a 1.63 su Cplay, Betsson e Bwin.