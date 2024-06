Pronostico Gibilterra-Galles, si punta sull'Under/Over 4,5

Il Galles è ancora sotto shock per il mancato accesso alla fase finale degli Europei . Sul volo per la Germania salirà la Polonia , che ai rigori ha battuto i Draghi Rossi lo scorso 26 marzo a Cardiff dopo lo 0-0 dei 120 minuti. Nella semifinale playoff il Galles aveva rifilato un netto 4-1 alla Finlandia .

Gibilterra, "solo" 0-2 contro la Scozia

Moore e compagni avevano chiuso al terzo posto il loro girone dietro a Turchia e Croazia e proprio contro la Turchia è arrivata l'ultima sconfitta del Galles, quasi un anno fa. Da lì in poi sono arrivati 8 risultati utili di fila (al 90'): 4 vittorie e altrettanti pareggi.

Cosa dire di Gibilterra? Profondo rosso: 13 sconfitte consecutive, l'ultima delle quali "solo" per 2-0 lunedì scorso contro la Scozia. L'11 ottobre 2023 il Galles vinse 4-0 contro Gibilterra e si può notare l'incertezza dei bookie con riferimento all'opzione Under/Over 4,5: entrambi gli esiti sono offerti a 1.82 da Betsson e Cplay, a 1.83 invece da Sisal.

Scelta in effetti non semplice, l'Over 4,5 si è visto in tre delle ultime venti partite giocate dalla nazionale gallese.