Egitto-Burkina Faso, quote e pronostico del match

I "Faraoni" dopo aver battuto per 6-0 il Gibuti sono riusciti ad imporsi anche sul campo della Sierra Leone (2-0) mentre gli "Stalloni" dopo non esser andati oltre l'1-1 contro la Guinea-Bissau hanno centrato il successo contro l'Etiopia (3-0).

Faraoni avanti per le quote



In casa l'Egitto parte nettamente con i favori del pronostico. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è proposto su Cplay a 1.42 mentre su Better e Snai paga 1.40, il "2" invece è in lavagna mediamente a 6.85. Per i bookmaker la sfida non dovrebbe regalare più di 2 reti al novantesimo, l'Under 2,5 è offerto a circa 1.65. Da prendere in considerazione quindi la "combo" che lega la vittoria di Salah e compagni all'Under 3,5.