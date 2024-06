Pronostico Polonia-Turchia, Zielinski o Calhanoglu? I bookie votano...

Il 3-1 all’Ucraina di venerdì ha confermato che la Polonia in casa non fa sconti a nessuno. La nazionale di Probierz cerca conferme contro un’altra avversaria di pari livello, la Turchia , che contro l’ Italia è rimasta sulla difensiva tentando qualche isolata controffensiva: 0-0.

Polonia favorita ma...

Il pass per gli Europei strappato a marzo attraverso gli spareggi sembra aver giovato ai polacchi, che nelle qualificazioni invece avevano deluso e non poco. Zielinski e compagni hanno collezionato il settimo risultato utile di fila e nell’arco del periodo considerato non hanno mai subito più di un gol a partita.

Al contrario la Turchia, molto positiva nelle qualificazioni, nelle amichevoli non ha brillato. Prima dello 0-0 con l’Italia ha rimediato un pesante 6-1 dall’Austria, niente da fare anche contro l’Ungheria (0-1). Insomma, occorre riprendere la retta via già a Varsavia, match in cui la Polonia parte sulla carta favorita. Sorpresa ma non troppo il pareggio, offerto da Cplay e Planetwin a 3.25, a 3.20 invece da Better. In alternativa si può valutare una giocata Multichance: X o Gol, a 1.46.