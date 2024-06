Olanda, Danimarca e Inghilterra: il parere dei bookie per la tripla della terza giornata

Pian piano tutte quante le nazionali fanno il loro esordio in questo Europeo che, come consuetudine, è stato aperto dalla Nazione ospitante, la Germania , contro la Scozia , mentre noi siamo ale prese con l’ Albania , la Spagna contro la Croazia e l’ Ungheria di Marco Rossi contro la Svizzera . Una volta finiti i gruppi A e B, tocca al gruppo C e alla prima partita del gruppo D.

Polonia-Olanda

Apre la giornatadi domenica Polonia – Olanda, una partita che vede in campo diverse stelle, seppur con qualche defezione dovuta ad infortuni dell’ultimo minuto: la Polonia rimane col fiato sospeso per il bomber Lewandowski, con Milik già costretto al forfait. L'Olanda dovrà fare a meno di Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, che si è fermato e probabilmente salterà l’esordio per tornare nelle partite successive. Oranje favoriti vista l’incredibile qualità a disposizione di Koeman, che si affiderà ad una difesa stellare con Ake, De Vrij, Van Dijk e Dumfries mentre a centrocampo tra Frimpong, Reijnders e Schouten la qualità non manca. La Polonia si affida a diverse conoscenze della Serie A come Zalewski, Zielinski e Swiderski (infortunio permettendo). Fondamentale partire bene per entrambe visto che sono inserite nel girone della Francia.

Slovenia-Danimarca

Alle 18 scende in campo la Slovenia contro la Danimarca di Eriksen, una partita in cui i danesi sono ampiamente favoriti vista la qualità a disposizione: basti pensare che davanti agirà Hojlund con Dolberg pronto a subentrare e Eriksen, insieme ad Hojbjerg e Hjulmand, sulla mediana a rifornimento. La Slovenia ha pareggiato l’ultimo test match contro la Bulgaria sebbene avesse una rosa di tutto rispetto con Sesko in campo e Bijol e Brekalo in difesa. È tornato Ilicic, ottima notizia per tutti, ma per battere la Danimarca serve un miracolo.

Serbia-Inghilterra

Ultimo match in programma è quello tra le due grandi favorite alla vittoria del girone C: Serbia – Inghilterra. Sarà un match da non perdere con Vlahovic, Milinkovic, Ilic, Tadic, Samardzic e Kostic da una parte e tutta la gioventù d’oro inglese dall’altra, con Bellingham su tutti, senza dimenticare Kane, Foden, Palmer, Mainoo, Saka e Rice. Si giocano il primato nel girone e chi vince potrebbe già ipotecarlo.

Le quote della tripla

Le quote della tripla secondo i bookie sono di 3,88 per Bet365, di 3,93 per Sisal mentre Cplay rimane più scettica perché offre, oltre ad una quota base di per sé più alta, 4,02, una maggiorazione ulteriore del 20%: ottima.